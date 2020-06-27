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16:51 | 28.06.2020

На Средний Урал идёт потепление

В Свердловской области и Екатеринбурге ожидается потепление, сообщают синоптики уральского гидрометцентра.

В понедельник, 29 июня, в Свердловской области ночью +4...+9 °С, днём +12...+17 °С. Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, ночью на востоке до сильного. В Екатеринбурге ночью +7...+9 °С, днём +13...+15 °С. Облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой дождь.

Во вторник, 30 июня, в Свердловской области ночью +4...+9 °С, днём +13...+18 °С. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, на юге до умеренного. В Екатеринбурге ночью +6...+8 °С, днём +16...+18 °С. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В среду, 1 июля, в Свердловской области ночью +3...+8 °С, днём +15...+20 °С. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, на юге до умеренного. В Екатеринбурге ночью +6...+8 °С, днём +17...+19 °С. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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