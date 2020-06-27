Новости дня
16:51 | 28.06.2020
На Средний Урал идёт потепление
В понедельник, 29 июня, в Свердловской области ночью +4...+9 °С, днём +12...+17 °С. Облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, ночью на востоке до сильного. В Екатеринбурге ночью +7...+9 °С, днём +13...+15 °С. Облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой дождь.
Во вторник, 30 июня, в Свердловской области ночью +4...+9 °С, днём +13...+18 °С. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, на юге до умеренного. В Екатеринбурге ночью +6...+8 °С, днём +16...+18 °С. Облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В среду, 1 июля, в Свердловской области ночью +3...+8 °С, днём +15...+20 °С. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, на юге до умеренного. В Екатеринбурге ночью +6...+8 °С, днём +17...+19 °С. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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16:51 | 28.06.2020
На Средний Урал идёт потепление
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На Среднем Урале за сутки спасли от коронавируса 210 человек
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В Свердловской области умер ещё один человек с COVID-19
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00:39 | 28.06.2020
У режиссера съёмочной группы Ксении Собчак диагностировали перелом после инцидента в уральском монастыре
19:53 | 27.06.2020
В Екатеринбургской епархии прокомментировали нападение монахов на Собчак
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16:32 | 27.06.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области поднялся до 0,97 балла
15:44 | 27.06.2020
В Екатеринбурге ищут пропавшего без вести мужчину
15:02 | 27.06.2020
МЧС: в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы и град
14:34 | 27.06.2020
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13:08 | 27.06.2020
В РФ за сутки зарегистрировали 6852 случая COVID-19
13:03 | 27.06.2020
В Екатеринбурге ещё 113 человек заболели коронавирусом
12:57 | 27.06.2020
Более 7000 свердловчан вылечились от COVID-19
12:53 | 27.06.2020
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