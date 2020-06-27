Скорая помощь в Екатеринбурге испытывает сильную нагрузку

15:36 | 28.06.2020

Фото: Катерина Якушева

Служба скорой помощи в Екатеринбурге испытывает сильную нагрузку. Об этом заявили в городском управлении здравоохранения.



Пресс-секретарь горздрава Екатерина Макашина рассказала, что в сутки поступает четыре тысячи вызовов. По этой причине возросла длительность ожидания ответа.



Кроме того, она отметила, что те, кто не смог дозвониться в диспетчерскую с первого раза и звонят вновь – формируют новую систему ожидания.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»