В Красноуральске подросток жестоко избила 20-летнюю девушку

13:29 | 28.06.2020

Фото: скрин из видео

На Среднем Урале 15-летняя девушка избила 20-летнюю. По некоторым данным, произошло это из-за того, что пострадавшая общалась с молодым человеком нападавшей. Прокуратура Красноуральска взяла на контроль проведение доследственной проверки, проводимой органами полиции.



Инцидент произошёл 21 июня, около 21:30, на улице Строителей в Красноуральске. По результатам судебно-медицинского освидетельствования будет установлена степень тяжести причиненного вреда здоровью.



Прокуратура города установила, что несовершеннолетняя состоит на учёте в ОМВД России по г. Красноуральску, ТКДНиЗП г. Красноуральска как лицо, совершающее антиобщественные действия (самовольные уходы).



Несовершеннолетняя воспитывается отцом, который ранее привлекался к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней.



По результатам проведения проверки будет дана оценка профилактической работе, проводимой с несовершеннолетней органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.



При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»