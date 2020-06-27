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13:29 | 28.06.2020

Фото: скрин из видео

В Красноуральске подросток жестоко избила 20-летнюю девушку

На Среднем Урале 15-летняя девушка избила 20-летнюю. По некоторым данным, произошло это из-за того, что пострадавшая общалась с молодым человеком нападавшей. Прокуратура Красноуральска взяла на контроль проведение доследственной проверки, проводимой органами полиции.

Инцидент произошёл 21 июня, около 21:30, на улице Строителей в Красноуральске. По результатам судебно-медицинского освидетельствования будет установлена степень тяжести причиненного вреда здоровью.

Прокуратура города установила, что несовершеннолетняя состоит на учёте в ОМВД России по г. Красноуральску, ТКДНиЗП г. Красноуральска как лицо, совершающее антиобщественные действия (самовольные уходы).

Несовершеннолетняя воспитывается отцом, который ранее привлекался к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней.  

По результатам проведения проверки будет дана оценка профилактической работе, проводимой с несовершеннолетней органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
 

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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