У режиссера съёмочной группы Ксении Собчак диагностировали перелом после инцидента в уральском монастыре

00:39 | 28.06.2020

Фото: Telegram-канал «Кровавая барыня»

У режиссера съёмочной группы Ксении Собчак Сергея Ерженкова обнаружили перелом кисти после инцидента в Среднеуральском женском монастыре. Об этом в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» сообщила сама Собчак.



Кроме этого, Собчак рассказала, что полиция вернула съёмочной группе камеру, которую, по словам Ксении Собчак, отобрали во время инцидента «здоровенные бугаи». Однако все видеозаписи стёрты.



«Сняли побои в травмпункте. Заявления оформили. Полиция вернула камеру. Все материалы стерты теми кто избил мою группу. Будем восстанавливать материалы и готовить иски.

слава богу часть свидетельств -на других флешках. На этом замолкаю-продолжаем работать ,и скоро выпустим большой фильм на канале #ОсторожноСобчак про весь этот Православный Талибан», - указано в телеграм-канале (пунктуация и орфография сохранена).



«Сделали снимки. У нашего режиссера Сергея Ерженкова перелом шеловидного отростка. В простонародье кисти», - пишет «Кровавая барыня».



Напомним, что инцидент в Среднеуральском женском монастыре с Ксенией Собчак случился во время попытки ведущей пообщаться с отцом Сергием. О скандально известном схиигумене Собчак снимает документальный фильм.

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