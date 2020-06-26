В Екатеринбурге ищут пропавшего без вести мужчину

15:44 | 27.06.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 30-летнего жителя Екатеринбурга. Сергей Сарафанов ушел из дома 20 июня и не вернулся.



Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.



На момент пропажи был одет в черный спортивный костюм.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Елене 8-922-161-16-21.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»