В РФ за сутки зарегистрировали 6852 случая COVID-19

13:08 | 27.06.2020

Фото: tambov.gov.ru

По состоянию на утро 27 июня, в России зарегистрировали 6852 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала распространения инфекции в России коронавирус обнаружили у 627 646 человек.



Больше всего новых случаев заражения выявили в Москве (+750 за сутки), Московской области (+366), ХМАО (+280), Иркутской области (+237) и Петербурге (+224).



За сутки умерли 188 человек, с начала эпидемии – 8969 человек. Всего в России выздоровели 393 352 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», в том числе 9200 человек выписали из больниц за последние сутки.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»