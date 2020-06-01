Свердловчанин нашёл на своём участке гранату времён ВОВ

17:11 | 26.06.2020

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

В Свердловской области житель Полевского на своём участке в привезённом грунте обнаружил предмет, внешне схожий с боеприпасом.



Прибывшие на место взрывотехники транспортного ОМОН Росгвардии установили, что находка – ручная противопехотная оборонительная граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны.



С соблюдением мер предосторожности находка была помещена во взрывозащитный контейнер, вывезена в безопасное место и уничтожена.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»