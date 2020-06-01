В ДТП в Екатеринбурге пострадал мотоциклист

16:53 | 26.06.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Накануне вечером, около 20:00, в Екатеринбурге на улице Амундсена произошла авария с участием иномарки и мотоцикла. Есть пострадавший.



По предварительным данным, водитель Hyundai Accent ехал по Амундсена и при повороте налево, на ул. Академика Вонсовского, допустил столкновение с мотоциклом Honda X4, водитель которого двигался в прямом встречном направлении.



По словам водителя автомобиля, при повороте он убедился, что пропустил все встречные автомашины и начал ехать. Затем увидел мотоцикл и остановился, однако избежать ДТП не удалось, поскольку водитель мотоцикла двигался с большой скоростью. Мотоциклист рассказал, что ехал на разрешающий сигнал светофора, навстречу ему выехала и остановилась иномарка.



В результате аварии мотоциклист получил ушибы и сотрясение головного мозга. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»