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16:53 | 26.06.2020
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В ДТП в Екатеринбурге пострадал мотоциклист
По предварительным данным, водитель Hyundai Accent ехал по Амундсена и при повороте налево, на ул. Академика Вонсовского, допустил столкновение с мотоциклом Honda X4, водитель которого двигался в прямом встречном направлении.
По словам водителя автомобиля, при повороте он убедился, что пропустил все встречные автомашины и начал ехать. Затем увидел мотоцикл и остановился, однако избежать ДТП не удалось, поскольку водитель мотоцикла двигался с большой скоростью. Мотоциклист рассказал, что ехал на разрешающий сигнал светофора, навстречу ему выехала и остановилась иномарка.
В результате аварии мотоциклист получил ушибы и сотрясение головного мозга. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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