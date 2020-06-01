22:10 | 25.06.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области рассказал о логике снятия ограничений по COVID-19 в регионе, отвечая на вопрос местной жительницы.



Свердловчанка в своем обращении к главе региона возмутилась, почему сегодня уже можно проводить парад и работать массажным салонам, тогда как некоторые предприятия по-прежнему не возобновили работу.



«Логика наших решений проста: все, подчеркну, абсолютно все наши жители должны строго соблюдать меры профилактики – мыть руки, носить маски, следить за чистотой. И работодатели должны делать все, чтобы свести к минимуму риски – контролировать состояние здоровья сотрудников, а там, где это необходимо, и клиентов, проводить регулярную дезинфекцию помещений, обеспечивать персонал средствами индивидуальной защиты, например, защитными экранами. Сейчас уже очевидно, что победа над пандемией, к сожалению, не станет победой над вирусом – нам всем нужно привыкать к тому, чтобы жить в новых условиях, когда санитарная защищенность будет обязательным условием. И мы, снимая отдельные ограничения, руководствуемся как раз возможностью выполнить эти условия», – написал Куйвашев.



Также губернатор напомнил, что на недавний футбольный матч пустили лишь 3,5 тысячи человек, прошедших термометрический контроль. Им было обязательно пользоваться масками и соблюдать дистанцию.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»