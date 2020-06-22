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19:07 | 25.06.2020

Фото: spbdnevnik.ru

В свердловских лесах с начала года выявлено 157 нарушений пожарной безопасности

В лесах Свердловской области с начала года выявлено 157 нарушений правил пожарной безопасности, об этом рассказали в региональном департаменте информполитики.

«К административной ответственности за нарушения правил пожарной безопасности уже привлечено 84 лица с наложением административных штрафов на общую сумму более 960 тысяч рублей», – сказала заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вероника Русинова.

Государственные лесные инспектора ведут постоянную профилактическую работу с населением по недопущению нарушений правил. Стоит напомнить, что во время противопожарного режима нарушение правил может грозить штрафом от 4 до 5 тысяч рублей. Должностных лиц за нарушения штрафуют на сумму от 20 до 40 тысяч рублей, а юридические до 500.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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