Митрополит Кирилл проголосовал за поправки в Конституцию в Екатеринбурге

18:14 | 25.06.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге в первый день голосования по поправкам в Конституцию РФ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл отдал свой голос за предложенные поправки, об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.



По мнению митрополита, упоминание традиционных нравственных ценностей, русской культуры и веры в Бога, семьи как союза мужчины и женщины должны быть в главном документе государства.



«Традиционные нравственные ценности – та духовная основа, на которой созидалось великое многонациональное российское государство. В нём каждый народ мог жить, сохраняя своё национальное самосознание, культурные традиции, религиозную идентичность – и при этом чувствовать себя защищённым», - отметил ранее митрополит.



Владыка также добавил, что сохраняя историческую память и традиционные ценности общество будет беречь своих стариков и создавать условия для жизни будущих поколений.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»