Полиция Екатеринбурга проводит рейды по поиску мест незаконной торговли алкоголем

17:01 | 25.06.2020

Фото: УМВД Екатеринбурга

Полицейские Екатеринбурга проводят профилактические рейды по пресечению незаконной торговли алкоголем. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.



Оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь» началось в Екатеринбурге 22 июня. Акция направлена на выявление и пресечение незаконного производства и оборота этилового спирта, а также алкогольной и спиртосодержащей продукции.



«Полицейские городского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, а также подразделений участковых уполномоченных, патрульно-постовой службы проверяют возможные места незаконной торговли спиртным. Кроме того, осуществляется контроль за соблюдением требований об ограничении продажи алкоголя в ночное время. Уделяется внимание наличию акцизных знаков и прочих требований, предусмотренных законодательством в сфере оборота спиртного», – заявили в пресс-службе регионального УМВД.



За два дня, с 22 по 24 июня полицейские провели более 180 проверок, и по их итогам составили ряд административных протоколов по статьям 14.17.1 «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами» и 14.16 «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» КоАП РФ. Также полицейскими было изъято 1165 литров алкогольной продукции.



Профилактическое мероприятие продолжается.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»