Ространснадзор выявил нарушения в деятельности екатеринбургского перевозчика

Сотрудники Уральского управления Ространснадзора сегодня, 25 июня, провели проверку деятельности транспортной компании, обслуживающей маршрут №056 в Екатеринбурге («Уралобувь-Сосновый бор»). Поводом послужила жалоба, поступившая в ведомство от пассажиров.Сотрудники Ространадзора проверили несколько автобусов на конечной «Уралобувь», выявив ряд нарушений. Так, в одном из автобусов отсутствовала информация для незрячих пассажиров и сведения о компании, в которой застрахована ответственность транспортной компании, в одном случае отсутствовала карта маршрута, выявлено нарушения заполнения путевого листа, не соответствовали данные о водителе и кондукторе в салоне транспортного средства. У одного из автобусов выявлена трещина на лобовом стекле – водитель признался что с таким нарушением его на рейс отпустил механик-контролер.По выявленным фактам сотрудниками Ространадзора в адрес должностных лиц будут направлены предписания и предупреждения, кроме этого, им грозит денежный штраф.Как показала проверка, серьезных нарушений выявляется значительно меньше, чем это было 4-5 лет назад, что говорит об эффективности рейдов, проводимых инспекторами ГИБДД и Ространснадзора.Добавим, что сегодня на место проверки также выезжал директор и соучредитель транспортной компании ООО «Декар», обслуживающей маршрут №056, Сергей Ельцов. Он пожурил водителей за безответственность, предупредив о дисциплинарных взысканиях в случае, если нарушения повторятся.