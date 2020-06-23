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16:53 | 24.06.2020
Фото: kuda-ekb.tilda.ws
Губернатор Свердловской области посетил экспозицию военной техники УГМК
Департамент информполитики уральской столицы отмечает, что в презентации также приняли участие командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, народный артист России Сергей Безруков.
Выставка с новыми образцами техники полностью готова к началу работы. Новый павильон музея откроет свои двери для посетителей сразу, как только сделать это позволит эпидемиологическая ситуация, добавил Козицын.
В экспозиции задействованы противотанковые пушки, гаубицы, минометы, безоткатные орудия, зенитные пушки, а также реактивные системы залпового огня, танки, коллекция советских самоходных артиллерийских установок, несколько десятков самолетов и вертолетов.
«Сюда надо приезжать отдельно, и не на один день, а минимум на неделю. Все реально, настоящая техника, переносишься в те военные времена и понимаешь: это и есть наша история, память о которой очень важно сохранить. В этом и есть преемственность поколений», – поделился впечатлениями Безруков.
В свою очередь, Александр Высокинский подчеркнул важность сохранения исторической памяти российского народа: «Сегодня, когда есть попытки переписать нашу великую историю, мы должны приложить максимум усилий, чтобы сохранить правду о тех днях. Тем более важно хранить историю, бережно передавая её молодому поколению, как это делает УГМК, создав один из крупнейших в мире музеев военной и автомобильной техники. Всё это – память о Великой Отечественной войне, обо всех, кто сражался и погибал, кто всеми силами приближал Победу. И эта память всегда с нами».
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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