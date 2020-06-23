В Свердловской области на коронавирус обследовались более 540 тысяч человек

22:15 | 23.06.2020

Фото: sport24.ru

По данным на 23 июня, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 7485 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 6845 человек.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 484822. Обследовано всего 451179 человек.



Напомним, В Свердловской области лабораторно подтвердили 182 новых случая коронавирусной инфекции. Всего в регионе зарегистрировано 11 311 заболевших COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»