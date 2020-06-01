В Каменске-Уральском продолжаются поиски мужчины, пропавшего в марте

20:56 | 23.06.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» продолжает поиски 50-летнего жителя Каменска-Уральского. Дмитрий Александрович Слободчиков ушел из дома 31 марта и не вернулся.



Приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, короткие седые волосы, серо-голубые глаза. В качестве особой приметы указан шрам на правой руке между кистью и локтем.



На момент пропажи мужчина был одет в серую ветровку, синюю рубашку в клетку, серые штаны, черные ботинки и серую вязанную шапку.



Если вам что-либо известно о местоположении Дмитрия Александровича, просим сообщить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»