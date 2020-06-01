В России изменят НДФЛ для граждан с доходом от пяти миллионов рублей в год

19:55 | 23.06.2020

Фото: zen.yandex.ru

Президент России Владимир Путин во время видеообращения к гражданам предложил изменить ставку налога с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает более пяти миллионов рублей в год.



При этом глава государства отметил, что это пополнит бюджет на 60 миллиардов рублей, которые будут направлены на лечение детей с орфанными заболеваниями.



Также Путин добавил, что повышенной ставкой будут облагаться только те доходы, которые превышают пять миллионов в год.



Ранее деньги на лечение и дорогостоящих операции собирали в соцсетях и через интернет. Однако важную роль в этом вопросе играет государство, заявил президент России.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»