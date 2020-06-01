 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

19:55 | 23.06.2020

Фото: zen.yandex.ru

В России изменят НДФЛ для граждан с доходом от пяти миллионов рублей в год

Президент России Владимир Путин во время видеообращения к гражданам предложил изменить ставку налога с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает более пяти миллионов рублей в год.

При этом глава государства отметил, что это пополнит бюджет на 60 миллиардов рублей, которые будут направлены на лечение детей с орфанными заболеваниями.

Также Путин добавил, что повышенной ставкой будут облагаться только те доходы, которые превышают пять миллионов в год.

Ранее деньги на лечение и дорогостоящих операции собирали в соцсетях и через интернет. Однако важную роль в этом вопросе играет государство, заявил президент России.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

20:56 | 23.06.2020
В Каменске-Уральском продолжаются поиски мужчины, пропавшего в марте

20:20 | 23.06.2020
Кремль опубликовал полный текст видеообращения Путина

19:55 | 23.06.2020
В России изменят НДФЛ для граждан с доходом от пяти миллионов рублей в год

19:40 | 23.06.2020
Стимулирующие выплаты работающим с коронавирусом медработникам продлены до 15 сентября

19:29 | 23.06.2020
Марафон «Европа – Азия» пройдет в центре Екатеринбурга

19:02 | 23.06.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области опустился до 0,86 балла

18:36 | 23.06.2020
Виновнику ДТП под Кировградом, в котором погибла школьница, грозит реальный срок

17:55 | 23.06.2020
Куйвашев рассказал о мерах безопасности при проведении ЕГЭ

17:40 | 23.06.2020
В Екатеринбурге две пенсионерки пострадали при падении в автобусах

17:22 | 23.06.2020
Экс-мэр Екатеринбурга вылечился от COVID-19

17:16 | 23.06.2020
В июле начнется строительство нового лечебного корпуса в Юрле

17:05 | 23.06.2020
Цифровой офис станет еще одним инструментом внедрения технологий «Умного города» в Пермском крае

17:01 | 23.06.2020
На организацию голосования на Среднем Урале потратили еще 51 млн рублей

16:37 | 23.06.2020
В связи с парадом Победы в Екатеринбурге перекроют улицы

16:25 | 23.06.2020
В Прикамье дополнительно развернуто 120 коек для оказания помощи пациентам с COVID-19

16:16 | 23.06.2020
На улицах Прикамья раздастся Весть Победы

16:11 | 23.06.2020
100 мобильных пунктов для голосования по поправкам в Конституцию организуют в Екатеринбурге

15:51 | 23.06.2020
В Екатеринбурге пройдет фестиваль стрит-арта в честь юбилея Победы

15:30 | 23.06.2020
Улицу Шаумяна в Екатеринбурге закроют на полтора месяца

15:11 | 23.06.2020
В Екатеринбурге открыли выставку «Здесь ковалась победа»

14:52 | 23.06.2020
Парад Победы в Екатеринбурге пройдет без ограничений для зрителей

14:26 | 23.06.2020
В Екатеринбурге разыскивают пострадавших от мошенничества с автомобилями

14:00 | 23.06.2020
Депутаты ЕГД приняли отчет Высокинского с оценкой «удовлетворительно»

13:47 | 23.06.2020
Анатолий Литовченко заявил о социальной направленности конституционных поправок

13:43 | 23.06.2020
В Екатеринбурге разыскали водителя, наехавшего на ребенка

13:36 | 23.06.2020
В ЗАТО Звездный Пермского края завершается благоустройство площади Победы по нацпроекту

13:32 | 23.06.2020
В Перми возобновляется очный прием заявлений в первый класс

13:18 | 23.06.2020
Супругу известного уральского лыжника пытались «развести» на деньги лжесиловики

13:17 | 23.06.2020
УрФУ занял четвертое место в рейтинге вузов Forbes

12:51 | 23.06.2020
Туроператорам Прикамья разрешили начинать бронировать туры

12:50 | 23.06.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заболел еще 121 человек

12:48 | 23.06.2020
81% заболевших коронавирусом в Пермском крае младше 65 лет

12:48 | 23.06.2020
Уральские врачи вылечили еще 406 пациентов с коронавирусом

12:45 | 23.06.2020
Еще четыре пациента в Свердловской области скончались от COVID-19

12:45 | 23.06.2020
Оперштаб: организации Прикамья из сферы B2B смогут возобновить деятельность

12:44 | 23.06.2020
В России выявили еще 7425 заболевших коронавирусом

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Июнь      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 