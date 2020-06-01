Стимулирующие выплаты работающим с коронавирусом медработникам продлены до 15 сентября

19:40 | 23.06.2020

Фото: stolica-s.su

Стимулирующие выплаты медикам, работающим в «красной зоне» с пациентами с подтвержденным коронавирусом, продлены до 15 сентября. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время видеообращения к гражданам.



Добавим, за минувшие сутки в России лабораторно подтвердили еще 7 425 случаев новой коронавирусной инфекцией. Всего в стране, по данным на 23 июня, выявлено 599 705 заболевших Covid-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»