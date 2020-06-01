В Екатеринбурге две пенсионерки пострадали при падении в автобусах

В столице Урала произошло два ДТП, в которых пострадали пассажиры общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу.Оба ДТП произошли вчера, 22 июня, на улице Крауля, 2. По предварительной информации, около шести вечера водитель автобуса «НЕФАЗ 5299» двигался по улице Репина в сторону Мельникова со скоростью 30 км/ч, когда произошло первое падение пассажира в салоне. 72-летнюю женщину с ушибами доставили в больницу.Примерно через 40 минут водитель автобуса «Маз - 20365» двигался по Репина в сторону Пирогова. При начале движения в транспортном потоке в салоне автобуса упала 81-летняя женщина. Ее госпитализировали с черепно-мозговой травмой.– В данных дорожно-транспортных происшествиях усматривается нарушение пассажирами правил пользования общественным транспортом – обе пострадавшие не держались за поручень. В первом случае женщина при наличии свободных посадочных мест в салоне оплачивала проезд стоя. Во втором – женщина-пассажир, находясь на сидении, отвлекалась на телефон, – прокомментировали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.Сотрудники ГАИ по обстоятельствам ДТП начали дознания, по окончании которых будет принято мотивированное решение.