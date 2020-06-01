В Свердловской области на коронавирус обследовались более 317 тысяч человек

18:04 | 22.06.2020

Фото: moslenta.ru

По данным на 22 июня, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 7342 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 6868 человек.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 477337. Обследовано всего 444334 человека.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 197 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 11 129 зараженных COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»