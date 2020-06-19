В России ещё 7728 человек заразились коронавирусом

В России зарегистрированы 7728 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в стране заболели 584 680 человек.Наибольшее число заражённых в Москве (+968 человек за сутки), Подмосковье (+549), Ханты-Мансийском автономном округе (+294), Петербурге (+229), Нижегородской (+227), Свердловской (+207) и Воронежской (+200) областях.За минувшие сутки умерли еще 109 пациентов с COVID-19. В общей сложности с начала эпидемии в России умерли 8111 человек.Выздоровели 339 711 человек, в том числе 5119 пациентов за минувшие сутки.В стране проведены свыше 16,9 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса, в том числе 337 тысяч тестов за последние сутки.