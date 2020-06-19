На Среднем Урале от COVID-19 умерли 70 человек

12:55 | 21.06.2020

Фото: РИА Новости

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировали ещё одну смерть пациента с ранее подтверждённым коронавирусом. Общее число скончавшихся в регионе достигло 70.



За сутки на Среднем Урале коронавирусом заразились ещё 207 человек. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 10932 пациентов. Выписано 137 человек. Всего уральские врачи вылечили 5496 пациентов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»