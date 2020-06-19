В Екатеринбурге «Урал» проиграл «Рубину»

18:53 | 20.06.2020

Фото: tass.ru

Сегодня в Екатеринбурге состоялся первый футбольный матч в рамках чемпионата России с начала пандемии коронавируса. Возобновление серии игр стало для Екатеринбургского клуба не самым удачным – «Урал» уступил казанскому «Рубину». Гости одержали победу со счетом 1:2.



Начало встречи осталось за хозяевами: на седьмой минуте защитник «Рубина» Пабло отправил мяч в свои ворота. Однако еще до перерыва казанцы выровняли счет: Кварацхелия красивым ударом через себя отправил мяч в сетку.



Во втором тайме Могилевец забил гол в ворота «Шмелей», чем вывел «Рубин» к победе.



Телеграм-канал Главный канал Екатеринбурга отмечает, что на трибунах присутствовало 3,5 тысячи зрителей. Организация игры оказалась на высоком уровне: все болельщики пришли в масках и перчатках, социальная дистанция соблюдалась.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»