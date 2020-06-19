В Екатеринбурге проходит футбольный матч «Урал» – «Рубин»

16:00 | 20.06.2020

Фото: телеграм-канал Главный канал Екатеринбурга

В Екатеринбурге проходит первое массовое мероприятия с начала пандемии коронавируса – футбольный матч между «Уралом» и «Рубином». Предположительно, на трибунах сейчас находятся порядка 3000 тысяч болельщиков.



Для каждого посетителя «Екатеринбург Арены» действуют строгие санитарные правила: наличие защитной маски, перчаток; также на входе работники стадиона измерили болельщикам температуру.



Телеграм-канал «Главный канал Екатеринбурга» передает, что местные жители соблюдают социальную дистанцию.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 224 новых случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 10 725 зараженных COVID-19. в Екатеринбурге число зараженных за сутки выросло на 160.



Добавим, коэффициент распространения коронавируса в регионе за сутки поднялся до допустимого предела для введения первого этапа снятия ограничений и составляет 0,97 балла. Допустимая граница составляет 1,0 балл.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»