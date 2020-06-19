В Екатеринбурге разыскивают местного жителя, пропавшего в мае

14:43 | 20.06.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 53-летнего жителя Екатеринбурга. Сергей Николаевич Кузнецов ушел из дома 28 мая и не вернулся.



Приметы: рост 172 см, нормального телосложения, короткие светло-русые волосы, голубые глаза.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу «Лизы Алерт» Ольге 8-953-606-98-87.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»