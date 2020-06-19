Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области поднялся до 0,97 балла

13:19 | 20.06.2020

Фото: fishki.net

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, поднялся до отметки 0,97.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 17 июня – 227; 18 июня – 231; 19 июня – 254; 20 июня – 224. Сумма – 936.



Дата – количество заболевших: 13 июня – 245; 14 июня –254; 15 июня – 233; 16 июня – 231. Сумма –963.



Rt – 936/963=0,972



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 224 новых случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 10 725 зараженных COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»