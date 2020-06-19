 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

13:19 | 20.06.2020

Фото: fishki.net

Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области поднялся до 0,97 балла

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, поднялся до отметки 0,97.

Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.

Дата – количество заболевших: 17 июня – 227; 18 июня – 231; 19 июня – 254; 20 июня – 224. Сумма – 936.

Дата – количество заболевших: 13 июня – 245; 14 июня –254; 15 июня – 233; 16 июня – 231. Сумма –963.

Rt – 936/963=0,972

Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 224 новых случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 10 725 зараженных COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:30 | 20.06.2020
Куйвашев анонсировал открытие летних веранд в Свердловской области

16:00 | 20.06.2020
В Екатеринбурге проходит футбольный матч «Урал» – «Рубин»

15:45 | 20.06.2020
В Свердловской области на коронавирус обследовались более 430 тысяч человек

14:43 | 20.06.2020
В Екатеринбурге разыскивают местного жителя, пропавшего в мае

14:22 | 20.06.2020
В Екатеринбурге снимают порно-шоу для европейцев

14:04 | 20.06.2020
В ДТП под Кировградом погибла 15-летняя девочка

13:19 | 20.06.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области поднялся до 0,97 балла

13:05 | 20.06.2020
Скончались еще пять свердловчан с коронавирусом

13:01 | 20.06.2020
Уральские врачи вылечили еще 299 пациентов с Covid-19

12:55 | 20.06.2020
В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 160 человек

12:47 | 20.06.2020
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 224 человека

12:46 | 20.06.2020
В России выявили еще 7889 случаев Covid-19

12:32 | 20.06.2020
В Екатеринбурге состоялась генеральная репетиция парада Победы

12:02 | 20.06.2020
Житель Екатеринбурга решил пошутить и сбил подругу

11:31 | 20.06.2020
Бессмертный полк в Екатеринбурге пройдет в небе

11:03 | 20.06.2020
В свердловском поселке разгорелся пожар площадью 160 квадратных метров

10:51 | 20.06.2020
Жители Богдановича пытались забросить телефоны в колонию

10:06 | 20.06.2020
В Екатеринбурге в ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист

19.06.2020

22:06 | 19.06.2020
В Ельцин Центре в Екатеринбурге можно протестироваться на антитела к коронавирусу

21:48 | 19.06.2020
В свердловской деревне сгорел садовый дом

21:10 | 19.06.2020
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до конца июня

21:06 | 19.06.2020
В Екатеринбурге отменен фестиваль, посвященный The Beatles

20:44 | 19.06.2020
В Свердловской области пройдут онлайн-мероприятия в память о жертвах ВОВ

20:13 | 19.06.2020
В екатеринбургском поселке разыскивают пенсионерку, ушедшую «в неизвестном направлении»

19:49 | 19.06.2020
Свердловчанам разрешили голосовать по Конституции по месту пребывания

19:11 | 19.06.2020
В Екатеринбурге пенсионер сбил насмерть мотоциклиста

комментариев: 1

19:00 | 19.06.2020
В Невьянске из горящего здания эвакуированы 10 человек

18:57 | 19.06.2020
В Екатеринбурге стартует процесс по резонансному уголовному делу о реконструкции Оровайских казарм

18:40 | 19.06.2020
Три отделения больниц Прикамья возобновили работу после карантина по COVID-19

18:39 | 19.06.2020
Под Первоуральском произошло ДТП с участием четырех автомобилей

18:00 | 19.06.2020
За сутки врачи Свердловской области обследовали на коронавирус 7813 человек

17:40 | 19.06.2020
Губернатор Свердловской области разрешил продавать алкоголь после 19:00

комментариев: 2

17:39 | 19.06.2020
К сентябрю в Оханске благодаря нацпроекту появится прогулочная аллея

17:27 | 19.06.2020
В Нижнем Тагиле прокуратура проверяет случай с падением ребенка с качели в парке

17:05 | 19.06.2020
В Екатеринбурге проводится конкурс открыток ко Дню медицинского работника

16:51 | 19.06.2020
В Свердловской области с начала года трудоустроены 1,5 тысячи подростков

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Июнь      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 