В Свердловской области коронавирусом заразились еще 224 человека

12:47 | 20.06.2020

Фото: moscow-oblast.sm-news.ru

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 224 новых случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрирован 10725 случаев новой коронавирусной инфекции.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+160), Алапаевска, Арамильского городского округа, Артёмовского, Артинского городского округа, Асбеста, Белоярского городского округа, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуфимска, Первоуральска, Горноуральского городского округа, Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижней Туры, Североуральска, Серова, Тугулымского городского округа.



Состояние 82 госпитализированных оценивается как тяжелое, все они находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 44 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 641. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 299 человек. Всего уральские врачи вылечили 5359 пациентов.



Зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 69.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»