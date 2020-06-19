В России выявили еще 7889 случаев Covid-19

За последние сутки в России выявлено 7 889 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 161 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 10 186 человек.Всего на сегодняшний день в России выявлено 576 952 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 002 летальных исхода, выздоровело 334 592 человека.