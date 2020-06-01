В Ельцин Центре в Екатеринбурге можно протестироваться на антитела к коронавирусу

22:06 | 19.06.2020

Фото: живуспортом.рф

В Ельцин Центре в Екатеринбурге можно сдать тест на антитела в коронавирусу, результат которого станет известен уже через 10-15 минут, сообщили в пресс-службе центра.



Проведением исследований занимается Клинический институт репродуктивной медицины (КИРМ), расположенный в самом центре. «Мы будем использовать достаточно точные южнокорейские тесты, которые имеют регистрационное удостоверение Росздравнадзора», — рассказал гендиректор КИРМ Игорь Портнов. Отмечается, что тесты прошли клиническую апробацию в клиниках Москвы.



Наличие тех или иных антител к Covid-19 скажет, болен ли обратившийся коронавирусом сейчас или он уже переболел и у него выработался иммунитет к инфекции. Если в теле пациента есть антитела, подтверждающие наличие коронавирусной инфекции сейчас, он будет направлен в одну из 12 сертифицированных лабораторий города для сдачи ПЦР-теста и уточнения диагноза.



Стоимость теста — 2250 рублей. Для владельцев любой карты лояльности Ельцин Центра — скидка 10%.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»