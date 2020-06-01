В Екатеринбурге пенсионер сбил насмерть мотоциклиста

19:11 | 19.06.2020

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сегодня днем в Екатеринбурге произошло смертельное ДТП: 72-летний пенсионер сбил 42-летнего байкера на мотоцикле.



«По предварительной информации, водитель легковушки, выезжая с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении водителю мотоцикла Yamaha, который двигался в сторону Сиреневого бульвара», – рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.



Водитель легкового автомобиля рассказал, что, прежде чем выехать со двора, он убедился в безопасности маневра, однако в последний момент из-за припаркованных машин вылетел мотоциклист. Пострадавший отлетел на тротуар, разбил голову и потерял сознание. Чуть позже он скончался. Водитель автомобиля не пострадал. В пресс-службе Госавтоинспекции добавили, что шлем байкера находился в сумке.



На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»