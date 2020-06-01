За сутки врачи Свердловской области обследовали на коронавирус 7813 человек

18:00 | 19.06.2020

Фото: ru.sputniknews.kz

В Свердловской области за последние сутки проведено 8 180 исследований проб на коронавирус, обследовано 7 813 человек, об этом сообщает региональный оперштаб.



Всего в области проведено 451 507 исследований, обследовано 420138 человек.



Напомним, что за минувшие сутки врачи выявили 254 случая COVID-19. Всего на Среднем Урале зарегистрирован 10 501 случай.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»