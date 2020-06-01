Новости дня
18:00 | 19.06.2020
Фото: ru.sputniknews.kz
За сутки врачи Свердловской области обследовали на коронавирус 7813 человек
Всего в области проведено 451 507 исследований, обследовано 420138 человек.
Напомним, что за минувшие сутки врачи выявили 254 случая COVID-19. Всего на Среднем Урале зарегистрирован 10 501 случай.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:49 | 19.06.2020
Свердловчанам разрешили голосовать по Конституции по месту пребывания
19:11 | 19.06.2020
В Екатеринбурге пенсионер сбил насмерть мотоциклиста
19:00 | 19.06.2020
В Невьянске из горящего здания эвакуированы 10 человек
18:57 | 19.06.2020
В Екатеринбурге стартует процесс по резонансному уголовному делу о реконструкции Оровайских казарм
18:39 | 19.06.2020
Под Первоуральском произошло ДТП с участием четырех автомобилей
17:40 | 19.06.2020
Губернатор Свердловской области разрешил продавать алкоголь после 19:00
17:39 | 19.06.2020
К сентябрю в Оханске благодаря нацпроекту появится прогулочная аллея
16:51 | 19.06.2020
В Свердловской области с начала года трудоустроены 1,5 тысячи подростков
16:43 | 19.06.2020
«Пермская сетевая компания» смонтировала 140 метров новой теплосети на улице Солдатова
16:33 | 19.06.2020
У 6-7% жителей Свердловской области есть иммунитет к коронавирусу
16:16 | 19.06.2020
В Свердловской области заработают фитнес-центры
16:00 | 19.06.2020
На Урале появилась станция дробления крупногабаритных ТКО
15:50 | 19.06.2020
Во время Парада Победы екатеринбуржцам будут раздавать маски
15:37 | 19.06.2020
В Богдановиче назначен новый начальник ОМВД
15:17 | 19.06.2020
В Екатеринбурге вышли на линию обновленные составы метро
14:52 | 19.06.2020
В Свердловской области увеличат выплаты врачам, выявляющим онкологию
14:37 | 19.06.2020
Силовики задержали 35 мигрантов на складской базе в Екатеринбурге
14:23 | 19.06.2020
Студенты УрФУ разрабатывают интерактивную карту деревьев Екатеринбурга
14:09 | 19.06.2020
С начала года в Екатеринбурге выявили 205 фактов фальшивомонетчества
14:00 | 19.06.2020
В Екатеринбурге стартовал процесс по делу о прослушке Ройзмана
13:41 | 19.06.2020
С начала лета в Свердловской области утонули 10 человек
13:37 | 19.06.2020
В Сысерти трем бывшим сотрудникам полиции вынесли приговор за халатность
13:11 | 19.06.2020
Матч «Урал» – «Рубин» в присутствии зрителей пройдет уже завтра
12:49 | 19.06.2020
139 человек в Екатеринбурге заразились коронавирусом
12:47 | 19.06.2020
27 июня состоится Всероссийский онлайн-выпускной для студентов
12:45 | 19.06.2020
Уральские врачи вылечили еще 207 пациентов с коронавирусом
12:42 | 19.06.2020
От коронавируса в Свердловской области скончались еще четыре человека