С начала года в Екатеринбурге стало на 10% меньше ДТП

19:41 | 18.06.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Количество ДТП в Екатеринбурге за последние 5 месяцев уменьшилось на 10%, об этом заявил заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД РФ по городу Екатеринбургу Алексей Суслов на сегодняшнем заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.



Также Суслов отметил, что сейчас наметилась тенденция к уменьшению количества ДТП с участием детей до 16 лет. Основными видами ДТП сейчас являются столкновения транспортных средств, наезд на пешеходов и падения пассажиров.



«На сегодняшний день ситуация по состоянию объектов УДС поменялась в лучшую сторону, – сказал Сусорв. – Большое внимание уделяется реконструкции пешеходных объектов, выделению пешеходных фаз. С прошлого года мы достаточно плотно работаем в этом вопросе с Центром организации дорожного движения Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга. Из 472 городских перекрёстков, оборудованных пешеходными светофорами П1 и П2, на 303 выделена пешеходная фаза. И эту работу надо продолжить».



Кроме того, во время заседания представители комиссии обсудили работы по нанесению дорожной разметки. По словам председателя Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга Игоря Ощепкова, все запланированные работы завершатся до 15 июля. На сегодняшний день специалисты выполнили 81% работ, разметка нанесена на 461 км дороги.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»