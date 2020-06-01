УФСБ не вмешивалось в события в Среднеуральском женском монастыре

21:59 | 17.06.2020

Фото: скриншот видео схиигумена Сергия (Романова)

Сотрудники УФСБ заявили, что не принимали участия в мероприятиях в Среднеуральском женском монастыре.



«Информация, распространяемая по данной тематике, является недостоверной. Официальные запросы от средств массовой информации в адрес Управления не поступали», - сказали в пресс-службе УФСБ.



Напомним, ранее в монастырь пришел схиигумен Сергий (Романов), после чего оттуда ушла настоятельница обители игуменья Варвара (Крыгина). Сейчас Екатеринбургская епархия призывает молиться о вразумлении схиигумена.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»