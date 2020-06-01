Наблюдением за голосованием по поправкам в Конституцию в Свердловской области хотят заниматься 30 организаций

18:57 | 17.06.2020

30 организаций заявили о желании принять участие в наблюдении за голосованием по поправкам в Конституцию, об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.



Наблюдатели будут работать в день голосования и в течение шести дней до проведения голосования.



«Важно понимать, что это не просто люди, которым интересно погрузиться в процесс организации. Это профессионалы, которые прошли соответствующее обучение, изучили Кодекс этики наблюдателя за проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, подсчетом голосов участников голосования и установлением его итогов и Стандарты по общественному наблюдению на участках для голосования при проведении общероссийского голосования. Наблюдатели будут допущены на все этапы процесса», – отметил председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.



В настоящее время набор наблюдателей на голосование продолжается. По мнению Левина, голосование должно пройти открыто, честно и справедливо.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»