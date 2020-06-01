В Екатеринбурге в пожаре пострадали 2 человека

18:27 | 16.06.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 16 июня, в Екатеринбурге на улице Коммунистической случился пожар, в котором пострадали 2 человека, об этом рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.



Возгорание произошло в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Спасателями из помещения были эвакуированы 4 человека, в том числе 2 ребенка.



На месте происшествия работали 5 единиц техники и 14 пожарных.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»