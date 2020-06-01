В Березовском разыскивают мужчину на роликах, который насмерть сбил пенсионерку

17:58 | 16.06.2020

Фото: СКР по Свердловской области

В Березовском СКР продолжает расследование уголовного дела по факту смертельного травмирования пожилой женщины на велосипедной дорожке «Тропы здоровья».



Напомним, что утром 1 мая на женщину 1939 года рождения, шедшую по велодорожке, наехал мужчина, катавшийся на роликовых коньках со значительной скоростью. В результате женщина упала и получила травму головы, из-за которой скончалась.



В ходе расследования был составлен фоторобот разыскиваемого. Согласно показаниям свидетеля, у мужчины славянская внешность, среднее телосложение, около 175-180 см (с учётом высоты роликовых коньков), темно-русые волосы, на лице была щетина. Он был одет в шорты и кофту (с длинным или коротким рукавом) темно-болотного цвета. Также на разыскиваемом из экипировки имелись наколенники, налокотники и черный шлем. Он был в очках, возможно, с диоптриями, с оправой чёрного цвета. Возраст разыскиваемого 25-30 лет.



Все, кто знает что-либо о происшествии или о личности разыскиваемого, просят позвонить в следственный отдел по Березовскому по номеру 8 (343) 694-96-07 либо в ОМВД России по Березовскому 8 (950) 202-24-92.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»