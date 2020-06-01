В Свердловской области появились информационные точки «Волонтеры Конституции»

19:58 | 15.06.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В 28 городах Свердловской области заработали информационные точки «Волонтеры Конституции», об этом сообщили в департаменте информполитики региона.



Более тысячи добровольцев будут раздавать уральцам информационные открытки и наклейки. Узнать волонтеров можно будет по брендированной одежде Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции».



«Благодарен каждому из ребят, примкнувших к добровольческому корпусу. Они взяли на себя очень значимый пласт работы, ведь помимо информирования населения «Волонтеров Конституции» в дни проведения общероссийского голосования ребята будут помогать пожилым и маломобильным гражданам на участках. Желаю добровольцам удачи!», – сказал вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.



В Свердловской области будет работать 36 информационных точек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»