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19:58 | 15.06.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области появились информационные точки «Волонтеры Конституции»

В 28 городах Свердловской области заработали информационные точки «Волонтеры Конституции», об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Более тысячи добровольцев будут раздавать уральцам информационные открытки и наклейки. Узнать волонтеров можно будет по брендированной одежде Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции».

«Благодарен каждому из ребят, примкнувших к добровольческому корпусу. Они взяли на себя очень значимый пласт работы, ведь помимо информирования населения «Волонтеров Конституции» в дни проведения общероссийского голосования ребята будут помогать пожилым и маломобильным гражданам на участках. Желаю добровольцам удачи!», – сказал вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

В Свердловской области будет работать 36 информационных точек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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