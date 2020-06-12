В Нижнем Тагиле 24 спасателя тушат вагоны

20:31 | 13.06.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле на тупиковом железнодорожном пути сгорели два вагона, один из них грузовой с древесиной. Площадь горения составила 50 квадратных метров.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 17:50 по местному времени. На вызов выехали 24 спасателя на пяти спецмашинах, также к тушению привлекли пожарный поезд.



Большая горючая загрузка способствовала быстрому распространению пламени, отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Добавим, открытое горение уже ликвидировано.



Работы на месте происшествия продолжаются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»