Из-за коронавируса жительница Екатеринбурга родила во Вьетнаме

14:45 | 13.06.2020

Фото: portofranko-vl.ru

Жительница Екатеринбурга, застрявшая во Вьетнаме из-за коронавируса, родила, не дождавшись эвакуации, передает портал Е1.



Женщина не успела вернуться на Родину, поскольку узнала о закрытии границ уже в марте. При этом, сейчас вывозные рейсы из Вьетнама осуществляются раз в месяц и, по словам екатеринбурженки, на борт пускают в основном жителей Москвы.



Письма губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и в министерство иностранных дел результатов не принесли.



Помимо прочего, екатеринбурженка добавила, что роды обошлись новоиспеченным родителям в 70 тысяч рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»