Новости дня
17:57 | 12.06.2020
Фото: zen.yandex.com
В Первоуральске мошенница обокрала пенсионерку, предложив снять порчу
68-летняя пенсионерка рассказала правоохранителям, что вчера в 11:00 она возвращалась домой из магазина по улице Гагарина. Там ее окликнула незнакомая женщина и спросила, где поблизости находится аптека. Пенсионерка указала ей направление, однако вместо того чтобы проследовать до аптеки, неизвестная, представившись Тамарой, вступила в диалог и заявила, что на женщину кто-то навел порчу. Произошло это якобы из-за лишней доверчивости и доброты. «Тамара» предложила пенсионерке проследовать к ней домой, чтобы провести специальный обряд.
— Находясь в квартире у потерпевшей, злоумышленница попросила куриное яйцо и полотенце для проведения ритуала. Со слов хозяйки жилища во время проведения манипуляций ей показалось, что в разбитом яйце находится червяк, ей стало плохо. Аферистка, осознав, что «взяла женщину в оборот», попросила бабушку достать все имеющиеся в доме денежные средства и золотые украшения и бросить их на пол. Доверчивая женщина сначала не хотела расставаться со своими накоплениями, но Тамара смогла её убедить, и на пол были брошены 66 тысяч рублей и два кольца из драгоценного металла. Мошенница, потоптавшись на них, подняла все купюры и украшения, завернула их в носовой платок и ночную рубашку и положила их под подушку на диване. После хозяйке жилища было предложено положить скорлупу от яйца в махровое полотенце и выбросить его в мусорный контейнер на улице. Оказавшись на улице, шарлатанка сказала клиентке, что она пошла в церковь молиться, а потерпевшей она рекомендовала выбросить мусор и вернуться домой. Выполнив всё, что попросила незваная гостья, бабушка вернулась домой и обнаружила, что ни денег, ни колец на месте нет и сразу же обратилась за помощью представителям МВД, — рассказал полковник Горелых.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».
Приметы разыскиваемой: около 50 лет, плотного телосложения, рост 160-165 см, имеет несколько передних зубов из металла желтого цвета, в руках держала сумку черного цвета, на шее золотая цепочка с крестом. Была одета в темно-синюю кофту с короткими рукавами, юбку темного цвета, на ногах босоножки светлые, на голове соломенная шляпа.
Тех, кто знает что-либо о местонахождении мошенницы, просят позвонить в дежурная часть МО МВД по Первоуральску по телефону 8 (343) 964-82-21 или 02.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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