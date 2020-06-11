В Екатеринбурге ограничат трамвайное движение по Белореченской

13:30 | 12.06.2020

Сегодня, 12 июня, в 23:00 в Екатеринбурге будет ограничено движение трамваев в обоих направлениях по улице Белореченская от остановки «Московская» до «Волгоградской». Это связано с ремонтом трамвайных путей на перекрестке Белореченская — Шаумяна.



Ограничения продлятся до 06:00 15 июня. Изменения также отразятся на четырех трамвайных маршрутах: №1, 3, 21, 26.



Во время ремонта на перекрестке Белореченская — Шаумяна закрыто также будет автомобильное движение. Объехать этот участок можно по улицам Посадской, Шаумяна, Ясной, Волгоградской, Серафимы Дерябиной и переулку Встречному.



Водителей просят обращать внимание на установленные знаки и указатели, заранее планируя свой маршрут.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»