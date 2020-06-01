В свердловской ОДКБ запустили акцию #МояМамаСупергерой для детей сотрудников, работающих с коронавирусными пациентами

20:30 | 11.06.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В ОДКБ Свердловской области запустили акцию #МояМамаСупергерой для детей сотрудников, работающих с пациентами с коронавирусом, об этом рассказали в департаменте информационной политики региона.



Многие из сотрудников больниц самоизолировались от своих семей и имеют возможность поддерживать связь с родными только через гаджеты. Администрация больницы решила поддержать медиков, написав их детям письма, в которых рассказывается, какую сложную и важную работу выполняют их родители. Также для каждого ребенка изготовили футболку с изображением «героя в маске».



«Работа сотрудников в перепрофилированном под COVID-19 корпусе со стороны может быть не видна и не понятна, особенно для ребенка. Поэтому мы решили сравнить наших специалистов с супергероями, которые всегда носят маски и совершают подвиги», — рассказал главный врач ОДКБ Олег Аверьянов.



Уникальные письма и подарки получат более 35 детей.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»