В Свердловской области на коронавирус обследовались более 356 тысяч человек

17:35 | 11.06.2020

Фото: super-interes.ru

По данным на 11 июня, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 8269 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 7706 человек.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 383390. Обследовано всего 356055 человек.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 312 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 8506 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»