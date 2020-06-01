В Каменске-Уральском местный житель обвиняется в сбыте героина

17:17 | 11.06.2020

Фото: sm-news.ru

В Каменске-Уральском 18-летний местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).



Обвиняемый вступил в преступный сговор с неустановленным лицом в Интернете на сбыт героина в Каменске-Уральском. Молодой человек взял на себя роль «закладчика», сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Согласно договоренности, 30 марта подозреваемый забрал из тайника 29 свертков с запрещенным веществом массой 11,9 граммов, 27 из которых впоследствии были размещены в тайниках в поселке Ленинский. Информацию о местонахождении тайников и фотографии молодой человек переслал соучастнику. Оставшиеся два свертка злоумышленник спрятать не успел – его задержали сотрудники полиции и изъяли наркотик.



В телефоне обвиняемого была выявлена переписка, по которой правоохранители нашли 24 свертка с героином; еще в трех тайниках наркотика обнаружено не было.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция за правонарушение предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»