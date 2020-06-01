Скоро в Свердловской области заработают фитнес-центры

18:18 | 9.06.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Фитнес-центры, спортивные залы, кафе, рестораны и магазины Свердловской области откроются в скором времени, если сохранится тенденция на снижение количества выявленных случаев коронавирусной инфекции, об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.



«Надеюсь, тенденция на снижение количества выявленных случаев COVID-19 сохранится, и скоро смогут открыться спортивные и фитнес-центры, кафе и рестораны, торговые центры. Я уже дал поручения профильным министрам проконтролировать подготовку к возобновлению работы с учетом санитарных правил», - написал глава Свердловской области в своем Instagram.



Он также добавил, что предприниматели закупают необходимые средства защиты. В спортивных заведениях, ресторанах и магазинах будут разводить потоки людей, чтобы все свердловчане оставались в безопасности.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»