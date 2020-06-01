В Свердловской области расширят применение КТ-диангостики

18:10 | 9.06.2020

Фото: ok.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил расширить применение КТ-диагностики.



«Необходимо планировать работу по усилению охвата жителей Свердловской области КТ-диагностикой. Это нужно делать не только в Екатеринбурге, но и в межмуниципальных центрах. Опыт и компетенции у нас для этого уже наработаны», — заявил Евгений Куйвашев на заседании регионального оперштаба.



Сегодня для своевременного выявления коронавируса в Екатеринбурге созданы три центра компьютерной томографии – на базе горбольниц №24, 14 и областного противотуберкулёзного диспансера. В среднем они обследуют около 200 человек за день.



Доступность диагностики планируют повысить, в том числе, за счет дооснащения больниц оборудованием.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»