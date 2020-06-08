В Свердловской области ещё 242 человека заразились коронавирусом

12:36 | 9.06.2020

Фото: РИА Новости

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировали ещё 242 случая заражения коронавирусом. Всего в регионе COVID-19 обнаружили у 7910 человек.



Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердила диагноз у жителей Екатеринбурга (+175), Алапаевска, Артемовского, Артинского городского округа, Асбеста, Белоярского, Березовского, Верхних Серег, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Дегтярска, посёлка Уральский, Камышловского района, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Лесного, Нижнего Тагила, Невьянского городского округа, Нижнесергинского района, Пелыма, Первоуральска, Полевского, Режа, Свободного, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского и Тавдинского городских округов.



Состояние 83 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 635. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 222 человека. Всего уральские врачи вылечили 3495 пациентов.



За сутки не удалось спасти трёх пациентов с ранее подтверждённым коронавирусом. Общее число скончавшихся в регионе достигло 46.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»