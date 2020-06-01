В Верхотурье мужчина из Екатеринбурга пытался украсть бензопилу, чтобы вернуться домой

21:14 | 8.06.2020

Фото: ОП №33 МО «Новолялинский»

В Верхотурье следователи направили в суд уголовное дело о попытке хищения бензопилы. Как рассказали в ОП №33 МО «Новолялинский», житель Екатеринбурга решил преступным путем добыть средства на дорогу домой.



Отмечается, что мужчина был безработным и ранее был неоднократно судим. Решил вернуться в Екатеринбург он после ссоры с подругой, и, проходя мимо территории пилорамы, решил украсть и продать бензопилу. О пропаже инструмента в полицию сообщил сторож.



Согласно пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ, теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»