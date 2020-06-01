В Свердловской области начали отменять ограничительные меры

19:39 | 8.06.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

В Свердловской области стартовал первый этап отмены ограничительных противоэпидемических мер, об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев.



«Сегодня я принял решение разрешить работу магазинам с отдельным входом площадью до 400 квадратных метров и подписал соответствующий указ. Хочу при этом предостеречь: возобновить работу могут только организации, которые могут обеспечить безопасность как сотрудников, так и покупателей. В магазине не должно быть толкучки, необходимо соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками и регулярно дезинфицировать помещения. В противном случае магазин может быть снова закрыт. Проверки будут, не надейтесь, что пронесет», - написал губернатор в своем Instagram.



Для остальных организаций ограничительные меры продолжат действовать до 15 июня.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»