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16:10 | 7.06.2020
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Уральцев предупредили о высокой пожарной опасности
«В связи со складывающейся пожароопасной обстановкой Главное управление МЧС по Свердловской области просит уральцев особенно строго соблюдать требования особого противопожарного режима, который продолжает действовать на всей территории Среднего Урала», - говорится в предупреждении уральских спасателей.
В период действия особого противопожарного режима запрещено использование открытого огня, сжигание мусора и разведение костров.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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