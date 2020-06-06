Уральцев предупредили о высокой пожарной опасности

16:10 | 7.06.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Уральские синоптики и спасатели предупредили свердловчан о высокой пожарной опасности (4 класс горимости леса по региональной шкале) в начале недели, 8-10 июня. В регионе возрастает риск возникновения природных пожаров, а также перехода огня на близлежащие строения.



«В связи со складывающейся пожароопасной обстановкой Главное управление МЧС по Свердловской области просит уральцев особенно строго соблюдать требования особого противопожарного режима, который продолжает действовать на всей территории Среднего Урала», - говорится в предупреждении уральских спасателей.



В период действия особого противопожарного режима запрещено использование открытого огня, сжигание мусора и разведение костров.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»